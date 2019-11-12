 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДля встречи в "нормандском формате" сняты все препятствия, - Олифер

Для встречи в "нормандском формате" сняты все препятствия, - Олифер


фото: ukranews
Проведение встречи ускорит решение всех вопросов по урегулированию конфликта

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook .

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - написала Олифер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в центре которого было обсуждение подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать