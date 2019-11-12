Для встречи в "нормандском формате" сняты все препятствия, - Олифер
12 ноября, 2019, 17:11
Проведение встречи ускорит решение всех вопросов по урегулированию конфликта
Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook .
"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - написала Олифер.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в центре которого было обсуждение подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
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