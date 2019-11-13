"Заканчивается эпоха, где народу мораторий, а "своим людям" все", - Гончарук о голосовании по рынку земли
13 ноября, 2019, 16:03
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал сегодняшнее голосование в Раде за закон о запуске рынка земли в первом чтении
"13 ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям" - все", - отметил Гончарук.
"Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом!", - добавил премьер.
- Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект о рынке земли в первом чтении.
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