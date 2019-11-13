 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко будет рад, если директора ГБР снимут с должности, - Труба

Порошенко будет рад, если директора ГБР снимут с должности, - Труба

Председатель ГБР Труба отметил, что в случае смены руководства будет радоваться экс-президент Порошенко, поскольку его ведомство решило начать расследование дел, в которых фигурирует бывший глава государства

Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при обсуждении законопроекта о создании конкурсной комиссии, которая должна избрать новое руководство ГБР, передает УНИАН.

"Я хочу обратить внимание, что ГБР пока единственный правоохранительный орган, который расследует эти дела. Я действительно сказал на комитете, что Порошенко будет радоваться, если директора ГБР Трубу снимут с этой должности, потому что я руководитель единственного правоохранительного органа, который расследует производства, где фигурирует пятый президент Украины. Хотя полномочия расследовать дела об экс-президенте имеют также и другие правоохранительные органы", - сказал Труба

Труба отметил, что до сих Порошенко является лишь свидетелем в процессах

"Мы находимся на этапе завершения досудебного расследования в некоторых делах. На данном этапе Порошенко является свидетелем по уголовным производствах, и мы ожидаем, что он пойдет нам навстречу и будет способствовать установлению истины. Но, к сожалению, он не ходит на допросы, и мы не можем быстро дать результат в этих делах", - сказал Труба.

  • Председатель ГБР Роман Труба сказал, что в трех производствах все идет к тому, чтобы объявить подозрение пятом президенту Украины Петру Порошенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать