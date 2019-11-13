Порошенко будет рад, если директора ГБР снимут с должности, - Труба
Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при обсуждении законопроекта о создании конкурсной комиссии, которая должна избрать новое руководство ГБР, передает УНИАН.
"Я хочу обратить внимание, что ГБР пока единственный правоохранительный орган, который расследует эти дела. Я действительно сказал на комитете, что Порошенко будет радоваться, если директора ГБР Трубу снимут с этой должности, потому что я руководитель единственного правоохранительного органа, который расследует производства, где фигурирует пятый президент Украины. Хотя полномочия расследовать дела об экс-президенте имеют также и другие правоохранительные органы", - сказал Труба
Труба отметил, что до сих Порошенко является лишь свидетелем в процессах
"Мы находимся на этапе завершения досудебного расследования в некоторых делах. На данном этапе Порошенко является свидетелем по уголовным производствах, и мы ожидаем, что он пойдет нам навстречу и будет способствовать установлению истины. Но, к сожалению, он не ходит на допросы, и мы не можем быстро дать результат в этих делах", - сказал Труба.
- Председатель ГБР Роман Труба сказал, что в трех производствах все идет к тому, чтобы объявить подозрение пятом президенту Украины Петру Порошенко.
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