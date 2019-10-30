В трех уголовных производствах Порошенко готовят подозрения, - Труба
Об этом он сказал в программе "Ваша Свобода", передает Еспресо.TV.
"У нас подозрения еще не подготовлены, но в трех уголовных производствах мы идем к этому. Это три производства, где эффективно проводилось расследование. Нам достаточно территории Украины, чтобы точно сказать, причастен ли он", - сказал глава Госбюро расследований.
Труба отметил, что Порошенко фигурирует в 13 производствах.
"13 производств. Хочу уточнить, это не против Петра Порошенко производства, а где он фигурирует. Они находятся на разных стадиях, сложность в том, что у ГБР нет собственных оперативных подразделений", - сказал глава ГБР.
Он рассказал, что сейчас Порошенко является лишь свидетелем и он не ходит на допросы.
"Во всех 13 производствах Порошенко является свидетелем, он вызывается неоднократно в качестве свидетеля, 15 раз экс-президент Порошенко не явился на допросы. По моему мнению, он использует статус народного депутата для защиты, мы не можем применить принуждение, но это до января 2020 года "(когда депутаты не будут иметь неприкосновенности), - сказал Труба.
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Следователь ГБР, который занимается "делами Порошенко" имеет связи с нардепом, близким к Коломойского.
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