 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОдноклубника Зинченко дисквалифицировали за расистский твит

Одноклубника Зинченко дисквалифицировали за расистский твит


фото: REUTERS
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва оштрафован и дисквалифицирован на один матч, за расистскую шутку над одноклубником Бенжаменом Мэнди

Об этом сообщает Sky Sports.

Футбольная ассоциация Англии приняла решение оштрафовать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву на 50 тыс. фунтов за твит двухмесячной давности, в котором игрок сравнил одноклубника, французского защитника Бенжамен Мэнди с чернокожим рисованным ребенком.

Также португалец получил дисквалификацию в размере одного поединка английской Премьер-лиги. Таким образом Бернарду Силва не поможет "Манчестер Сити" в противостоянии с "Челси", которое состоится 23 ноября. Кроме этого ФА (Футбольная ассоциация) обязывает вингера пройти курс занятий о ненадлежащем поведении и расизме в качестве дополнительных санкций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать