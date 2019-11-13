Одноклубника Зинченко дисквалифицировали за расистский твит

13 ноября, 2019, 18:45

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва оштрафован и дисквалифицирован на один матч, за расистскую шутку над одноклубником Бенжаменом Мэнди

Об этом сообщает Sky Sports.

Футбольная ассоциация Англии приняла решение оштрафовать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву на 50 тыс. фунтов за твит двухмесячной давности, в котором игрок сравнил одноклубника, французского защитника Бенжамен Мэнди с чернокожим рисованным ребенком.

Также португалец получил дисквалификацию в размере одного поединка английской Премьер-лиги. Таким образом Бернарду Силва не поможет "Манчестер Сити" в противостоянии с "Челси", которое состоится 23 ноября. Кроме этого ФА (Футбольная ассоциация) обязывает вингера пройти курс занятий о ненадлежащем поведении и расизме в качестве дополнительных санкций.