Никаких, кроме рабочих, - Баканов об отношениях с Богданом

13 ноября, 2019, 16:40

Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что не имеет неформальных отношений с главой Офиса президента Андреем Богданом

Об этом он сказал в интервью изданию Главком.

"Ваши отношения с главой Офиса президента обрастают слухами и мифами. Проясните, что вы не поделили и откуда берутся все эти истории о "выбитых зубах"?

"Вы знаете, я сейчас не успеваю следить за такими новостями. Первой мне информацию об этом сбросила жена, вторым или третьим человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зубы. У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжалов будет со временем в спине", - ответил Баканов.

Он также прокомментировал влияние Богдана на него.

"Мне трудно что-то навязать, а навязать президенту - невозможно. Именно Владимир Александрович определяется по тем или иным кадровым вопросам. Слышит всех, но всегда принимает личное твердое решение. Наш единственный ориентир - закон: было преступление - должно быть расследование и наказание. Буду действовать эффективно, но по закону. Нескоромный появился в кандидатах на должность раньше, чем его посоветовал Богдан. Селекционная работа - это большая работа, приходится пересматривать сотни карточек прохождения службы, сотни личных дел. Господин Нескоромный точно не хочет сделать Службу слабее, и в этом его плюс", - отметил Баканов.