Богдан и Баканов подрались в Офисе президента, - журналист

3 ноября, 2019, 07:55

Об этом Речинский сообщил в facebook.

"Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал представление Баканова на увольнение двух заместителей председателя - Бухарева и Нескоромного. Дублик не подписал", - написал Речинский.

Журналистка Соня Кошкина на своем канале в Telegram утверждает, что конфликт на самом деле имел место.

"Фактаж все подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки и акценты у меня несколько другие, но пока оставлю их при себе - сейчас важен именно фактаж", - написала Кошкина.

В свою очередь, Андрей Богдан выложил в facebook свое фото из ресторана, на котором у него видны целые передние зубы.

"Баканов Не попадайся на моем пути !!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь котам хвосты крутить !!!" - написал Богдан.