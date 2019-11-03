Богдан и Баканов подрались в Офисе президента, - журналист
Об этом Речинский сообщил в facebook.
"Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал представление Баканова на увольнение двух заместителей председателя - Бухарева и Нескоромного. Дублик не подписал", - написал Речинский.
Журналистка Соня Кошкина на своем канале в Telegram утверждает, что конфликт на самом деле имел место.
"Фактаж все подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки и акценты у меня несколько другие, но пока оставлю их при себе - сейчас важен именно фактаж", - написала Кошкина.
В свою очередь, Андрей Богдан выложил в facebook свое фото из ресторана, на котором у него видны целые передние зубы.
"Баканов Не попадайся на моем пути !!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь котам хвосты крутить !!!" - написал Богдан.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"