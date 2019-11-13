Драка с Герусом: Ляшко зовут в прокуратуру для вручения подозрения

13 ноября, 2019, 14:48

Экс-нардепа Олега Ляшко вызывают в Бориспольскую местную прокуратуру из-за драки с нардепом и главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь"

Об этом сам Ляшко сообщил в Facebook.

"Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса", - отметил Ляшко.

Экс-нардеп называет дело "сфабрикованным по личной команде генпрокурора Рябошапки Бориспольскому райпрокурору".

Напомним, ранее Андрей Герус заявлял, что Ляшко в сопровождении охранника встретил его в аэропорту и разодрал ему рубашку .

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе (зал официальных делегаций - ред.) "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано! " - написал Ляшко.

Во время конфликта Ляшко называл Геруса "аферюгой", "ч ** шником" и употреблял другиее оскорбительные слова.