Бундестаг принял закон, защитивший "Северный поток-2"
13 ноября, 2019, 21:40
Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает "Европейская правда".
Тем самым убраны последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.
За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.
"Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались.
- Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKIK наложил рекордный штраф на компанию-участника "Северного потока-2".
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