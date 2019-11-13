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Espreso.tvМирБундестаг принял закон, защитивший "Северный поток-2"

Бундестаг принял закон, защитивший "Северный поток-2"

Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тем самым убраны последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.

За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

"Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались.

  • Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKIK наложил рекордный штраф на компанию-участника "Северного потока-2".
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