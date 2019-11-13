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Espreso.tvОбществоБойко объяснила, почему отказалась от депутатского мандата в пользу Вятровича

Бойко объяснила, почему отказалась от депутатского мандата в пользу Вятровича


фото: my.ua
Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко заявила, что отказалась от мандата народного депутата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В жизни бывает время принимать сложные решения. В течение 10 последних лет я профессионально развиваюсь в энергетической сфере - от первого шага в юриспруденции, консалтинге и проектной работе в частном секторе до осознанного решения работать в Украине и для Украины", - написала Бойко.

По ее словам, решение она приняла давно, и для близких и коллег это не было новостью.

"Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности. Нам нужно отстаивать место Украины в геополитической игре - как в борьбе против "Nord Stream 2", так и в сохранении транзита и усилении роли в регионе", - добавила Бойко.

Она опубликовала фото и отметила, что еще вчера, 12 ноября, в 17:30 занесла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление об отказе от мандата нардепа.

Напомним, что Бойко должна была зайти в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко.

Вместо Натальи Бойко в парламент по списку "Европейской солидарности" зайдет бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

 

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