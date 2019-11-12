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Espreso.tvОбщество"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - Вятрович о работе в Раде

"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - Вятрович о работе в Раде

Экс-руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подтвердил, что будет работать в Раде вместо Ирины Луценко

Об этом Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, неискаженную из-за рубежа. Не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. Пусть изменения будут украинскими! Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - написал Вятрович.

Вятрович поблагодарил команду партии "Европейская Солидарность" и Наталью Бойко за принятое решение.

Днем 12 ноября стало известно, что вместо нардепа Ирины Луценко по списку "Европейской солидарности" в Верховную Раду пройдет Вятрович. В очереди за Луценко, которая сложила мандат, в партийном списке, шла Наталья Бойко. Бойко сняла кандидатуру для того, чтобы в Раду прошел Вятрович.

 

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