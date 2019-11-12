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Espreso.tvОбществоИрина Луценко выступила в Раде с прощальной речью

Ирина Луценко выступила в Раде с прощальной речью


фото: 24tv
Ирина Луценко выступила в Верховной Раде с речью о сложении ею депутатских полномочий

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Завершая свое выступление хочу поблагодарить трех политиков, которые сыграли роль в становлении меня как политика. Я не могу не обойти добрыми словами Юлию Тимошенко, которая в 2010 году, когда моего мужа упрятал за решетку режим Януковича, сказала очень твердо: "Не бойся". Я хочу сказать огромные слова благодарности пятому президенту Украины Петру Порошенко, великому государственнику, человеку с большой буквы", - сказала Луценко.

Также Ирина Луценко поблагодарила своего мужа, экс-генпрокурора Юрия Луценко.

За досрочное прекращение депутатских полномочий Луценко проголосовали 275 депутатов.

 

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