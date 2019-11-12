У Ибрагимовича снова отобрали титул лучшего футболиста Швеции
12 ноября, 2019, 14:20
Нападающий Златан Ибрагимович третий год подряд проиграл в борьбе за звание лучшего футболиста года в Швеции
Об этом сообщает ManUnitedZone в twitter.
Второй раз подряд 25-летний защитник английского "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф был признан лучшим игроком года в Швеции.
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович уже третий год остается без приза. Ранее игрок получал эту награду 10 раз подряд. 38-летний форвард побеждал в номинации больше, чем кто-либо другой - 11 раз.
Приз вручается ежегодно с 1946 года, он был основан шведской газетой "Aftonbladet" и Шведским футбольным союзом.
Victor Lindelof has won the Swedish Golden Ball for a consecutive year #MUFC pic.twitter.com/V8uUcKVBcF- ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) November 11, 2019
- 27 сентября легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович призвал принять участие в Челендже ряд известных спортсменов.
- Напомним, 21 октября агент шведского нападающего Златана Ибрагимовича предложил услуги своего клиента итальянскому "Интеру".
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