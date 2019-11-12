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Espreso.tvСпортУ Ибрагимовича снова отобрали титул лучшего футболиста Швеции

У Ибрагимовича снова отобрали титул лучшего футболиста Швеции


фото: vg.no
Нападающий Златан Ибрагимович третий год подряд проиграл в борьбе за звание лучшего футболиста года в Швеции

Об этом сообщает ManUnitedZone в twitter.

Второй раз подряд 25-летний защитник английского "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф был признан лучшим игроком года в Швеции.

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович уже третий год остается без приза. Ранее игрок получал эту награду 10 раз подряд. 38-летний форвард побеждал в номинации больше, чем кто-либо другой - 11 раз.

Приз вручается ежегодно с 1946 года, он был основан шведской газетой "Aftonbladet" и Шведским футбольным союзом.

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