У Ибрагимовича снова отобрали титул лучшего футболиста Швеции

12 ноября, 2019, 14:20

Нападающий Златан Ибрагимович третий год подряд проиграл в борьбе за звание лучшего футболиста года в Швеции

Об этом сообщает ManUnitedZone в twitter.

Второй раз подряд 25-летний защитник английского "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф был признан лучшим игроком года в Швеции.

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович уже третий год остается без приза. Ранее игрок получал эту награду 10 раз подряд. 38-летний форвард побеждал в номинации больше, чем кто-либо другой - 11 раз.

Приз вручается ежегодно с 1946 года, он был основан шведской газетой "Aftonbladet" и Шведским футбольным союзом.

Victor Lindelof has won the Swedish Golden Ball for a consecutive year #MUFC pic.twitter.com/V8uUcKVBcF - ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) November 11, 2019