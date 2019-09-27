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Espreso.tvСпортХаризматичный футболист бросил вызов известным спортсменам

Харизматичный футболист бросил вызов известным спортсменам


фото: REUTERS
Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович призвал принять участие в Челендже ряд известных спортсменов

Об этом футболист сообщил в twitter.

Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович стал автором нового челленджа - Matrix Challenge. Участникам эстафеты нужно удерживая мяч лицом и грудью, имитировать движение из фильма "Матрица", в котором герой Нео уклоняется от пуль.

Ибрагимович передал челлендж полузащитнику МЮ Полю Погба, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедов, первой ракетке мира Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райола.

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