Харизматичный футболист бросил вызов известным спортсменам
27 сентября, 2019, 16:56
Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович призвал принять участие в Челендже ряд известных спортсменов
Об этом футболист сообщил в twitter.
Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович стал автором нового челленджа - Matrix Challenge. Участникам эстафеты нужно удерживая мяч лицом и грудью, имитировать движение из фильма "Матрица", в котором герой Нео уклоняется от пуль.
Ибрагимович передал челлендж полузащитнику МЮ Полю Погба, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедов, первой ракетке мира Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райола.
Matrix challenge: @paulpogba @DjokerNole @TeamKhabib @MinoRaiola SHOW ME #matrixchallenge pic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0- Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 27 сентября 2019 г.
- 26 сентября Златан Ибрагимович забил за "Лос-Анджелес Гэлакси" 28-й гол в чемпионате MLS.
- Напомним, 11 июля шведского форварда Златана Ибрагимовича признали лучшим футболистом сезона в MLS.
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