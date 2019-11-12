Свергнутый президент Боливии бежал в Мексику

12 ноября, 2019, 11:06

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который ушел в отставку, покинул страну и вылетел в Мексику, которая предоставила ему убежище

Об этом сообщает AFP.

"Эво Моралес покинул Боливию в понедельник и отправился в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что страна предоставила убежище Моралесу. Позже в понедельник написал в своем Твиттере, что мексиканский военный самолет уже вылетел из Моралесом на борту.

"Согласно международным конвенциям, он находится под защитой Мексики. Его жизнь и неприкосновенность были спасены", - отметил Эбрард.

Согласно изданию, Моралес поблагодарил Мексику за его защиту и пообещал вернуться в свою страну "более сильным и энергичным".

Как сообщалось, 10 ноября Эво Моралес подал в отставку в результате массовых выступлений оппозиции против манипуляций с подсчетом голосов на выборах президента Боливии, после которых страну охватили акции протеста. В противостоянии с правоохранителями погибли трое протестующих, сотни получили ранения.

Кроме того, пошло в отставку все высшее руководство страны.