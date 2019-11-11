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Espreso.tvМирВсе высшее руководство Боливии ушло в отставку, выдан ордер на арест Моралеса

Все высшее руководство Боливии ушло в отставку, выдан ордер на арест Моралеса


фото: reuters
Все высшее руководство Боливии ушло в отставку, руководство страной взял на себя второй заместитель председателя сената Жанин Аньес

Как сообщает DW, вслед за президентом Боливии Эво Моралесом, свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов.

Также сообщается, что полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухенио чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Их подозревают в причастности к нарушениям, совершенных во время президентских выборов 20 октября.

Оппозиционер Луис Фернандо Камачо заявил, что военные и полиция Боливии получили ордер на арест експрезидента Моралеса.

"Подтверждено! Ордер на арест Эво Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре, где он скрылся. Военные лишили его президентского самолета, и он скрылся в Чапаре", - написал он в Twitter.


После отставки руководства, второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес предстоит провести чрезвычайную сессию парламента, на которой будут официально приняты отставки президента Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсии-Линеры, а также председателей обеих палат парламента.

Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

После первого тура выборов в этом году, оппозиционный кандидат и експрезидент Боливии Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. В результате Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Протесты в Боливии начались в конце октября после президентских выборов. Высший избирательный суд Боливии, выполняет функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов.

В Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. С призывами провести второй тур также выступили США и страны Латинской Америки.

Моралес заявил, что за протестами стоят "недовольны правые силы", которые пользуются международной поддержкой.

8 ноября к протестам присоединились полицейские в нескольких городах страны.

К настоящему моменту жертвами столкновений и беспорядков стали по меньшей мере три человека, пострадали почти 400 человек.

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