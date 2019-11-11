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Espreso.tvОбществоПрезидент Боливии Эво Моралес подал в отставку после спора о результатах выборов

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку после спора о результатах выборов

Эво Моралес объявил, что уйдет в отставку с поста президента Боливии после того, как военные призвали его отступить, а полиция перестала поддерживать после недельных беспорядков из-за спорных результаты выборов

Об этом сообщает The Guardian .

В обращении Моралес заявил, что отступил на "добро страны", но обвинил оппозицию в попытке государственного переворота.

Моралес, первый коренной лидер Боливии, который был у власти 14 лет, позже сообщил в Twitter, что полиция "незаконный" ордер на его арест и "насильственные группы" напали на его дом.

Командир полиции Боливии заявил, что нет никакого ордера на арест Моралеса.

Сообщение Моралеса об отставке поступило вскоре после того, как главнокомандующий боливийскими вооруженными силами Уильямс Калиман призвал его подать в отставку.

В городе Боливии Ла-Пас (фактическая столица государства, а также административный центр) люди выходили на улицы, размахивая красными, желтыми и зелеными флагами страны.

Вице-президент Моралеса Альваро Гарсия Линера также ушел в отставку.

  • 10 листопала Моралес заявил, что назначит новые выборы после того, как Организация американских государств обнаружит серьезные нарушения при последнем голосовании и порекомендует новое голосование.
  • 25 октября стало известно, что по результатам обработки 100% протоколов, Эво Моралес набрал 47,07% голосов избирателей, а его главный соперник Карлос Меса - 36,51%. Согласно боливийским законодательством, этого было достаточно, чтобы признать победу Моралеса уже в первом туре.
  • Оппозиция требовала пересчитать голоса и призвала своих сторонников к уличным протестам
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