Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку после спора о результатах выборов

11 ноября, 2019, 08:30

Эво Моралес объявил, что уйдет в отставку с поста президента Боливии после того, как военные призвали его отступить, а полиция перестала поддерживать после недельных беспорядков из-за спорных результаты выборов

Об этом сообщает The Guardian .

В обращении Моралес заявил, что отступил на "добро страны", но обвинил оппозицию в попытке государственного переворота.

Моралес, первый коренной лидер Боливии, который был у власти 14 лет, позже сообщил в Twitter, что полиция "незаконный" ордер на его арест и "насильственные группы" напали на его дом.

Командир полиции Боливии заявил, что нет никакого ордера на арест Моралеса.

Сообщение Моралеса об отставке поступило вскоре после того, как главнокомандующий боливийскими вооруженными силами Уильямс Калиман призвал его подать в отставку.

В городе Боливии Ла-Пас (фактическая столица государства, а также административный центр) люди выходили на улицы, размахивая красными, желтыми и зелеными флагами страны.

Вице-президент Моралеса Альваро Гарсия Линера также ушел в отставку.

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. - Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 ноября 2019 г.