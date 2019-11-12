"Реал" вернул в структуру клуба тренера-неудачника
12 ноября, 2019, 18:08
Мадридский "Реал" назначил бывшего тренера команды Сантьяго Солари на должность почетного посла клуба
Об этом сообщает Marca.
Аргентинский специалист Сантьяго Солари вернулся в структуру мадридского "Реала", однако теперь он будет работать не тренером, а почетным послом клуба, который будет представлять команду на различных мероприятиях.
43-летний Солари возглавил "Реал" 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. В первых четырех матчах под руководством Солари "Реал" одержал четыре победы. После этого руководство клуба приняло решение подписать с аргентинцем контракт до лета 2021-го года, но из-за неудачных результатов 11 марта 2019-го года тренер был уволен.
- Напомним, 23 октября, из-за протестов в Каталонии, матч чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" перенесли на декабрь.
- 30 октября главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в будущем мадридцев должен возглавить знаменитый игрок клуба - Рауль.
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