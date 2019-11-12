"Реал" вернул в структуру клуба тренера-неудачника

12 ноября, 2019, 18:08

Мадридский "Реал" назначил бывшего тренера команды Сантьяго Солари на должность почетного посла клуба

Об этом сообщает Marca.

Аргентинский специалист Сантьяго Солари вернулся в структуру мадридского "Реала", однако теперь он будет работать не тренером, а почетным послом клуба, который будет представлять команду на различных мероприятиях.

43-летний Солари возглавил "Реал" 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. В первых четырех матчах под руководством Солари "Реал" одержал четыре победы. После этого руководство клуба приняло решение подписать с аргентинцем контракт до лета 2021-го года, но из-за неудачных результатов 11 марта 2019-го года тренер был уволен.