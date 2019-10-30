Зидан назвал имя будущего тренера "Реала"

30 октября, 2019, 10:33

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в будущем мадридцев должен возглавить знаменитый игрок клуба - Рауль

Об этом сообщает As.

Зидан считает, что легендарный нападающий мадридского клуба Рауль достоин возглавить команду.

"Прошло 25 лет с того времени, как Рауль впервые сыграл за "Реал". Это означает, что все мы немного стареем. Я играл бок о бок с Раулем. Он играл ключевую роль в истории этого великого клуба. Уверен, что однажды Рауль станет главным тренером "Реала", - сказал француз.

42-летний Рауль провел в составе "Реала" 741 матч и забил 323 гола. Он является воспитанником мадридского клуба, рекордсменом по количеству матчей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

В прошлом сезоне Рауль тренировал молодежный состав клуба U15, а теперь возглавляет вторую команду "Реала" - "Кастилья".