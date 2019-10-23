Матч "Барселона" - "Реал" перенесли из-за беспорядков в Каталонии

23 октября, 2019, 14:10

Из-за протестов в Каталонии матч чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" перенесли на декабрь

Об этом сообщает Marca .

Встреча состоится в Барселоне 18 декабря. Планировалось, что "Барселона" и "Реал" сыграют "классико" 26 октября, но из-за массовых акций протеста в Кататлонии, матч был перенесен.

Из-за акций протеста "Барселона" уже получила сложностей. Протестные мероприятия привели к заторам в городе, поэтому футболисты с трудом добирались до аэропорта, чтобы вылететь на матч чемпионата Испании с "Эйбар". А хорватском полузащитнику "Барсы" Ракитич после игры пришлось возвращаться из аэропорта домой пешком.

Сначала комитет по проведению соревнований Федерации футбола Испании выступал против переноса матча на 18 декабря. Организация хотела, чтобы "классико" состоялось 4 декабря.