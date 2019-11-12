"Гент" не хочет отпускать украинского футболиста Яремчука
12 ноября, 2019, 17:07
Директор бельгийского "Гента" Иван Де Витте заявил, что клуб сделает все, чтобы удержать украинского нападающего Романа Яремчука
Об этом сообщает Voetbal Belgie .
Украинский форвард Роман Яремчук, который недавно подписал новый контракт с "Гентом" до 2023-го года, высоко ценится боссами клуба, и вряд ли легко покинет команду.
"Я не знаю, что случится дальше с нашими ведущими игроками, но мы сделаем все, чтобы удержать нашу команду вместе. Это касается и Романа Яремчука, и Джонатана Дэвида, с которыми мы подписали новые контракты", - сказал гендиректор клуба Иван Де Витте.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 8 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и немецким "Вольфсбургом" победу одержали первые благодаря чудо-голу Украинский Романа Яремчука.
- 25 октября форвард сборной Украины Роман Яремчук подписал новый контракт с бельгийским "Гентом" .
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-