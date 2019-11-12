"Гент" не хочет отпускать украинского футболиста Яремчука

12 ноября, 2019, 17:07

Директор бельгийского "Гента" Иван Де Витте заявил, что клуб сделает все, чтобы удержать украинского нападающего Романа Яремчука

Об этом сообщает Voetbal Belgie .

Украинский форвард Роман Яремчук, который недавно подписал новый контракт с "Гентом" до 2023-го года, высоко ценится боссами клуба, и вряд ли легко покинет команду.

"Я не знаю, что случится дальше с нашими ведущими игроками, но мы сделаем все, чтобы удержать нашу команду вместе. Это касается и Романа Яремчука, и Джонатана Дэвида, с которыми мы подписали новые контракты", - сказал гендиректор клуба Иван Де Витте.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.