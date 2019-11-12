Определился лучший футболист мира 2019 года по версии Goal
Об этом сообщает Goal в twitter.
Первое место в списке лучших игроков 2019-го занял защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. В этом году футболист победил на клубном уровне в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также дошел с национальной командой до финала Лиги наций.
На второй строчке расположился нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Легендарный форвард в этом сезоне победил в чемпионате Испании.
Тройку лучших замкнул партнер ван Дейка по "Ливерпулю" египетский вингер Мохамед Салах, которому тоже удалось победить в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Топ-10 футболистов года по версии Goal:
1. Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль", Нидерланды)
2. Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина)
3. Мохамед Салах ( "Ливерпуль", Египет)
4. Криштиану Роналду ( "Ювентус", Португалия)
5. Садио Мане ( "Ливерпуль", Сенегал)
6. Рахим Стерлинг ( "Манчестер Сити")
7. Алисон Бекер ( "Ливерпуль", Бразилия)
8. Фрэнки де Йонг ( "Аякс"/"Барселона", Нидерланды)
9. Бернарду Силва ( "Манчестер Сити", Португалия)
10. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
The best players in the world: @VirgilvDijk & @mPinoe- Goal (@goal) November 12, 2019
@omomani ) # Goal50 pic.twitter.com/wD3r8XmokT
- Напомним, 23 сентября лучшим футболистом мира 2019 года по версии ФИФА был признан аргентинец Лионеель Месси.
- Позже стало известно, за кого отдали голоса главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Андрей Пятов в опросе на звание лучшего футболиста года ФИФА.
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