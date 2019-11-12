Определился лучший футболист мира 2019 года по версии Goal

12 ноября, 2019, 16:33

Лучшим футболистом 2019-го года по версии Goal, стал нидерландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк

Об этом сообщает Goal в twitter.

Первое место в списке лучших игроков 2019-го занял защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. В этом году футболист победил на клубном уровне в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также дошел с национальной командой до финала Лиги наций.

На второй строчке расположился нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Легендарный форвард в этом сезоне победил в чемпионате Испании.

Тройку лучших замкнул партнер ван Дейка по "Ливерпулю" египетский вингер Мохамед Салах, которому тоже удалось победить в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Топ-10 футболистов года по версии Goal:

1. Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль", Нидерланды)

2. Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина)

3. Мохамед Салах ( "Ливерпуль", Египет)

4. Криштиану Роналду ( "Ювентус", Португалия)

5. Садио Мане ( "Ливерпуль", Сенегал)

6. Рахим Стерлинг ( "Манчестер Сити")

7. Алисон Бекер ( "Ливерпуль", Бразилия)

8. Фрэнки де Йонг ( "Аякс"/"Барселона", Нидерланды)

9. Бернарду Силва ( "Манчестер Сити", Португалия)

10. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).