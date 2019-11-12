Нетаньяху: боевые действия в секторе Газа могут затянуться

12 ноября, 2019, 15:59

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия с палестинскими боевиками "Исламского джихада" в секторе Газа могут быть длительными

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Нетаньяху, Израиль не заинтересован в эскалации, однако будет делать все необходимое, чтобы защитить себя и своих граждан.

"Это может занять время. Нужна выносливость и хладнокровие", - сообщил премьер Израиля.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинскими боевиками возобновились 12 ноября после того, как Израиль ликвидировал одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. В отдельном заявлении группировки "Хамас", которая управляет сектором Газа, говорится, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".

Позже из сектора Газа по Израилю выпустили около 50 ракет. Одна из выпущенных ракет попала в жилой дом. По словам главного раввина Украины Моше Реувен Асман, в результате обстрела в Нетивоти никто не пострадал.