Футболист "Мариуполя" получил вызов в сборную Камеруна
12 ноября, 2019, 14:38
Защитник "Мариуполя" Джойским Дава вызван на ближайшие матчи сборной Камеруна против Кабо-Верде и Руанды
Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
В список вызванных футболистов сборной Камеруна попал представитель УПЛ, а именно защитник "Мариуполя" Джойским Дава, который в нынешнем сезоне провел 8 матчей за основной состав команды.
Сборная Камеруна на этой неделе проведет два матча в рамках квалификации Кубка африканских наций-2021. 13 ноября "необузданные львы" примут сборную Кабо-Верде, а 17-го числа в гостях будут соперничать с национальной командой Руанды.
- 9 ноября в 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" в гостях вырвали ничью у "Мариуполя".
- 26 октября во 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос" .
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