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Espreso.tvСпортФутболист "Мариуполя" получил вызов в сборную Камеруна

Футболист "Мариуполя" получил вызов в сборную Камеруна


фото: fcmariupol.com
Защитник "Мариуполя" Джойским Дава вызван на ближайшие матчи сборной Камеруна против Кабо-Верде и Руанды

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

В список вызванных футболистов сборной Камеруна попал представитель УПЛ, а именно защитник "Мариуполя" Джойским Дава, который в нынешнем сезоне провел 8 матчей за основной состав команды.

Сборная Камеруна на этой неделе проведет два матча в рамках квалификации Кубка африканских наций-2021. 13 ноября "необузданные львы" примут сборную Кабо-Верде, а 17-го числа в гостях будут соперничать с национальной командой Руанды.

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