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Espreso.tvСпортУПЛ: "Днепр-1" отобрал очки у "Десны", "Карпаты" вырвали ничью у "Мариуполя"

УПЛ: "Днепр-1" отобрал очки у "Десны", "Карпаты" вырвали ничью у "Мариуполя"


фото: upl.ua
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" на своем поле заиграла вничью с "Днепром-1", а "Карпаты" в гостях вырвали ничью у "Мариуполя"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна", благодаря ничьей с "Днепром-1", набрала 27 очков и делит теперь второе место с "Динамо", которое имеет игру в запасе. "Мариуполь" из 17 пунктами идет шестым. У "Днепра-1" 12 балов и девятая позиция. Строкой ниже с 11 очками расположились "Карпаты".

Чемпионат Украины

14-й тур

9 ноября

"Десна" - "Днепр-1" 1: 1

Голы: Хльобас, 48 - Шаповал, 45 + 2

"Мариуполь" - "Карпаты" 2: 2

Голы: Чурко, 15 Мишнев, 55 - Назарин, 59, 90 + 5

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