Чемпион UFC согласился на бой с британским боксером Фьюри
12 ноября, 2019, 12:49
Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич заявил, что согласен провести поединок против британского боксера Тайсона Фьюри
Об этом сообщает BoxingScene.
Стипе Миочич, который является чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе, заявил, что готов принять вызов экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, который неоднократно заявлял о намерении дебютировать в смешанных единоборствах. По словам американца, он готов встретиться с британцем на боксерском ринге.
"Насколько я слышал, Тайсон Фьюри собирается отправиться в смешанные единоборства. Мне нравятся новые вызовы. Я бы хотел с ним побоксировать. Он отличный боец, крутой чувак, и мне кажется, что мы с ним могли бы устроить хорошее шоу. Мне более интересен бой с Тайсоном Фьюри ", - сказал Миочич.
- Напомним, 31 октября британский боксер Тайсон Фьюри победно провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWЕ против американца Брона Строумена.
- Президент UFC Дэйна Уайт скептически высказался о перспективах британского боксера Тайсона Фьюри в смешанных единоборствах.
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