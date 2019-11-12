Чемпион UFC согласился на бой с британским боксером Фьюри

12 ноября, 2019, 12:49

Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич заявил, что согласен провести поединок против британского боксера Тайсона Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene.

Стипе Миочич, который является чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе, заявил, что готов принять вызов экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, который неоднократно заявлял о намерении дебютировать в смешанных единоборствах. По словам американца, он готов встретиться с британцем на боксерском ринге.

"Насколько я слышал, Тайсон Фьюри собирается отправиться в смешанные единоборства. Мне нравятся новые вызовы. Я бы хотел с ним побоксировать. Он отличный боец, крутой чувак, и мне кажется, что мы с ним могли бы устроить хорошее шоу. Мне более интересен бой с Тайсоном Фьюри ", - сказал Миочич.