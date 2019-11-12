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Espreso.tvСпортЧемпион UFC согласился на бой с британским боксером Фьюри

Чемпион UFC согласился на бой с британским боксером Фьюри


фото: The Sun
Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич заявил, что согласен провести поединок против британского боксера Тайсона Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene.

Стипе Миочич, который является чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе, заявил, что готов принять вызов экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, который неоднократно заявлял о намерении дебютировать в смешанных единоборствах. По словам американца, он готов встретиться с британцем на боксерском ринге.

"Насколько я слышал, Тайсон Фьюри собирается отправиться в смешанные единоборства. Мне нравятся новые вызовы. Я бы хотел с ним побоксировать. Он отличный боец, крутой чувак, и мне кажется, что мы с ним могли бы устроить хорошее шоу. Мне более интересен бой с Тайсоном Фьюри ", - сказал Миочич.

 

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