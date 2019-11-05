После рестилинга в MMA: президент UFC оценил шансы боксера Фьюри в смешанных единоборствах

5 ноября, 2019, 16:52

Президент UFC Дэйна Уайт скептически высказался о перспективах британского боксера Тайсона Фьюри в смешанных единоборствах

Об этом сообщает BJPenn.

По словам президента UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейни Уайта переход экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в смешанные единоборства может для него плохо закончиться.

"Фьюри тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из четырех лучших бойцов мира в боксе. Он зарабатывает хорошие деньги, и у него все отлично. Зачем ему приходить сюда и пробовать это? Я не думаю, что это для него хорошо закончится. Пять лет назад я бы сказал: да, Тайсон Фьюри, приходи, и мы это сделаем. Но сейчас я скажу, что для его карьеры это совершенно бессмысленный шаг", - убежден Уайт.

31 октября Тайсон Фьюри выиграл дебютный поединок в рестлинге. После него британец заявил, что вскоре выступит и в смешанных единоборствах.