После рестилинга в MMA: президент UFC оценил шансы боксера Фьюри в смешанных единоборствах
Об этом сообщает BJPenn.
По словам президента UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейни Уайта переход экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в смешанные единоборства может для него плохо закончиться.
"Фьюри тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из четырех лучших бойцов мира в боксе. Он зарабатывает хорошие деньги, и у него все отлично. Зачем ему приходить сюда и пробовать это? Я не думаю, что это для него хорошо закончится. Пять лет назад я бы сказал: да, Тайсон Фьюри, приходи, и мы это сделаем. Но сейчас я скажу, что для его карьеры это совершенно бессмысленный шаг", - убежден Уайт.
31 октября Тайсон Фьюри выиграл дебютный поединок в рестлинге. После него британец заявил, что вскоре выступит и в смешанных единоборствах.
- Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри победно провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWЕ против американца Брона Строумена.
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