Известный украинский защитник анонсировал завершение футбольной карьеры
11 ноября, 2019, 18:57
Бывший защитник киевского "Динамо" Тарас Михалик заявил о готовности завершить футбольную карьеру
Об этом сообщает "Профутбол".
Бывший защитник сборной Украины, киевского "Динамо", московского "Локомотива", а ныне вице-капитан луцкой "Волыни" Тарас Михалик рассказал, когда планирует заканчивать с футболом.
"Хочется еще играть и играть, но возраст берет свое. И нужно закончить хорошо, а не ждать, когда будут кричать "позор" или "иди с поля ". Поэтому, думаю, этот сезон доиграю и хватит", - пояснил 36-летний футболист.
"Волынь", за которую сейчас и выступает Тарас Михалик, занимает третье место в Первой лиге, и активно борется за выход в УПЛ.
- 7 октября, легендарный американский вратарь Тим Ховард объявил о завершении игровой карьеры.
- Напомним, 13 августа нидерландский полузащитник Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.
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