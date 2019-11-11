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Espreso.tvСпортИзвестный украинский защитник анонсировал завершение футбольной карьеры

Известный украинский защитник анонсировал завершение футбольной карьеры


фото: fcvolyn.net
Бывший защитник киевского "Динамо" Тарас Михалик заявил о готовности завершить футбольную карьеру

Об этом сообщает "Профутбол".

Бывший защитник сборной Украины, киевского "Динамо", московского "Локомотива", а ныне вице-капитан луцкой "Волыни" Тарас Михалик рассказал, когда планирует заканчивать с футболом.

"Хочется еще играть и играть, но возраст берет свое. И нужно закончить хорошо, а не ждать, когда будут кричать "позор" или "иди с поля ". Поэтому, думаю, этот сезон доиграю и хватит", - пояснил 36-летний футболист.

"Волынь", за которую сейчас и выступает Тарас Михалик, занимает третье место в Первой лиге, и активно борется за выход в УПЛ.

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