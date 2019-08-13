Завершил карьеру знаменитый голландец, который выигрывал Лигу чемпионов
13 августа, 2019, 14:41
Знаменитый нидерландский полузащитник Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет
Об этом сообщает shownieuws.nl
35-летний игрок катарской "Аль-Гараф" Уэсли Снайдер решил завершииты карьеру футболиста. Голландец известный по выступлениям за миланский "Интер", в составе которого выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году. По мнению многих болельщиков в том сезоне именно Уэсли Снайдер должен был получить звание лучшего игрока мира.
За свою карьеру голландец также играл за мадридский "Реал", стамбульский "Галатасарай", французский "Ниццу" и нидерландский "Аякс". В общем провел 573 матча, в которых забил 152 гола и отдал 142 голевые передачи.
Wesley Sneijder has retired from professional football.- Goal (@goal) August 12, 2019
What a player, what a career pic.twitter.com/2qhk7fpAEY
- 12 июля екснападник "Ливерпуля" и сборной Англии Питер Крауч решил завершить карьеру.
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