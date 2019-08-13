Завершил карьеру знаменитый голландец, который выигрывал Лигу чемпионов

13 августа, 2019, 14:41

Знаменитый нидерландский полузащитник Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет

Об этом сообщает shownieuws.nl

35-летний игрок катарской "Аль-Гараф" Уэсли Снайдер решил завершииты карьеру футболиста. Голландец известный по выступлениям за миланский "Интер", в составе которого выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году. По мнению многих болельщиков в том сезоне именно Уэсли Снайдер должен был получить звание лучшего игрока мира.

За свою карьеру голландец также играл за мадридский "Реал", стамбульский "Галатасарай", французский "Ниццу" и нидерландский "Аякс". В общем провел 573 матча, в которых забил 152 гола и отдал 142 голевые передачи.

Wesley Sneijder has retired from professional football.



What a player, what a career pic.twitter.com/2qhk7fpAEY - Goal (@goal) August 12, 2019