//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗавершил карьеру знаменитый голландец, который выигрывал Лигу чемпионов

Завершил карьеру знаменитый голландец, который выигрывал Лигу чемпионов


фото: FedeNerazzurra
Знаменитый нидерландский полузащитник Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет

Об этом сообщает shownieuws.nl

35-летний игрок катарской "Аль-Гараф" Уэсли Снайдер решил завершииты карьеру футболиста. Голландец известный по выступлениям за миланский "Интер", в составе которого выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году. По мнению многих болельщиков в том сезоне именно Уэсли Снайдер должен был получить звание лучшего игрока мира.

За свою карьеру голландец также играл за мадридский "Реал", стамбульский "Галатасарай", французский "Ниццу" и нидерландский "Аякс". В общем провел 573 матча, в которых забил 152 гола и отдал 142 голевые передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать