Знаменитый американский голкипер Ховард завершил карьеру
7 октября, 2019, 21:23
Легендарный американский вратарь Тим Ховард объявил о завершении игровой карьеры
Об этом футболист сообщил в twitter.
Легендарный американский голкипер Тим Ховард официально объявил об окончании игровой футбольной карьеры. Последним клубом футболиста был "Колорадо Рапидз".
За свою карьеру Ховард также выступал за английские МЮ и "Эвертон". На счету голкипера 121 матч в составе национальной сборной США.
One last time at home # Rapids96 pic.twitter.com/tigRNlU5PG- Tim Howard (@TimHowardGK) 29 сентября 2019 г.
- Напомним, 13 августа нидерландский полузащитник Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.
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