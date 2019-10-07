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Espreso.tvСпортЗнаменитый американский голкипер Ховард завершил карьеру

Знаменитый американский голкипер Ховард завершил карьеру


фото: twitter
Легендарный американский вратарь Тим Ховард объявил о завершении игровой карьеры

Об этом футболист сообщил в twitter.

Легендарный американский голкипер Тим Ховард официально объявил об окончании игровой футбольной карьеры. Последним клубом футболиста был "Колорадо Рапидз".

За свою карьеру Ховард также выступал за английские МЮ и "Эвертон". На счету голкипера 121 матч в составе национальной сборной США.

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