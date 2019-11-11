Сенцов получит премию Сахарова 26 ноября
11 ноября, 2019, 16:49
Бывший пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов 26 ноября получит премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2018 год
Об этом сообщает Укринформ.
Церемония состоится в главном зале заседаний Европарламента во время очередной пленарной сессии.
Сенцов стал лауреатом премии за 2018 год, в то время, как отбывал в России незаконное заключение - его противоправно приговорили к 20 годам строгого режима за "террористическую деятельность" в Крыму.
Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.
- Напомним, 7 сентября Сенцова пригласили в Европарламент для награждения премией Сахарова.
- Ранее сообщалось, что он получит премию 22 октября.
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