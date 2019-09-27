Премию Сахарова Сенцов вручат 22 октября в Страсбурге, - журналист
27 сентября, 2019, 17:16
Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов получит премию имени Сахарова "За свободу мысли"
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюселле Рикард Йозвяк.
"Сенцов получит премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", - отметил он.
#Sentsov will receive his #SakharovPrize in Strasbourg on October 23 #Russia #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 сентября 2019
Чуть позже Йозвяк написал, что церемония состоится во вторник, 22 октября.
Small correction, the ceremony will take place on TUESDAY, 22 oct, NOT 23 oct- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 сентября 2019
Напомним, 7 сентября Сенцова пригласили в Европарламент для награждения премией Сахарова.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!