Премию Сахарова Сенцов вручат 22 октября в Страсбурге, - журналист

27 сентября, 2019, 17:16

Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов получит премию имени Сахарова "За свободу мысли"

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюселле Рикард Йозвяк.

"Сенцов получит премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", - отметил он.

Чуть позже Йозвяк написал, что церемония состоится во вторник, 22 октября.

Small correction, the ceremony will take place on TUESDAY, 22 oct, NOT 23 oct - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 сентября 2019