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Espreso.tvОбществоПремию Сахарова Сенцов вручат 22 октября в Страсбурге, - журналист

Премию Сахарова Сенцов вручат 22 октября в Страсбурге, - журналист


фото: hromadske.ua
Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов получит премию имени Сахарова "За свободу мысли"
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюселле Рикард Йозвяк.
 
"Сенцов получит премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", - отметил он.

 

Чуть позже Йозвяк написал, что церемония состоится во вторник, 22 октября.

 

Напомним, 7 сентября Сенцова пригласили в Европарламент для награждения премией Сахарова.

 

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