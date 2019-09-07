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Espreso.tvОбществоСенцова пригласили в Европарламент для награждения премией Сахарова

Сенцова пригласили в Европарламент для награждения премией Сахарова


фото: REUTERS
Группа Европейских народников Европейского парламента приветствует освобождение украинских пленников и ждет Олега Сенцова в Европарламенте

Об этом заявил официальный представитель группы по вопросам иностранных дел Михаэль Галлер, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем освобождение лауреата премии Сахарова Олега Сенцова и других украинских удерживаемых из российских тюрем. Мы желаем Сенцову и его коллегам мирного возвращения в Украину и быстрого полного восстановления после тех трудностей, которые они пережили", - сказал Галлер.

Он заявил, что на Олега Сенцова, которого в декабре 2018 года наградили премией Сахарова, ждут с визитом в Европарламенте.

"За свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации родного Крыма, а также за мужество, решительность и уверенность в поддержке человеческого достоинства, демократии, верховенства закона и права человека 12 декабря 2018 года Олега Сенцова наградили премией Сахарова Европейского парламента. Мы с нетерпением ждем возможности лично принять Сенцова в Европейском парламенте при первой возможности", - рассказал Галлер.

 

 

 

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