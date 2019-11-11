"Крым выскользнет из ослабевших рук России", - Кулеба о возможном возвращении полуострова

11 ноября, 2019, 18:12

Война между Украиной и Россией завершится после возвращения Крыма

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины. Это будет в момент ослабления России, когда Крым "просто выскользнет из ее ослабевших рук".

Кулеба отметил, что Крым вошел в так называемую "балтийскую модель" по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в СССР не было признано в западном мире. При этом, такая позиция не мешала сотрудничать с Москвой.

"Это та модель, в которой все зашло. Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "измена" Украине, что забыли о Крыме. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма - война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем ", - добавил Кулеба.

По его словам, на сегодня не известно, сколько должна компенсировать Россия за разрушение Донбасса.

"Это надо считать. Там распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены, если есть экологическая катастрофа - все эти цифры надо считать. Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. и конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возвращение Крыма, сколько бы времени на это не пошло ", - отметил Кулеба.