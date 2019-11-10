Вице-премьер Кулеба призвал "научиться жить с Россией"
Об этом в интервью 5 каналу рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV .
"Россия как государство является врагом Украины. Это историческая закономерность ... Но мы должны построить модель отношений с ними (росиянами - ред.). И там есть три уровня: межчеловеческие, экономические и политические отношения. Если с политическими и межчеловеческих отношений все более или менее ясно, то наиболее шаткой сферой является экономическая. Потому что мы не можем построить стену, все отрезать ", - рассказал Кулеба.
"Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией", - подчеркнул политик.
В связи с этим он призвал подходить к отношениям с Россией прагматично, рационально, отметив, что у нас "слишком много эмоций".
"И на эмоциях нас подлавливают. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес - двигаться на Запад дальше от" русского мира ", строить здесь нормальную цивилизованную страну ... и при этом становиться экономически сильными", - отметил чиновник.
Он отметил, что Украина может реально противостоять России, только если будет деньги и надежных партнеров в других частях мира.
"Можно заходить в эту сферу:" Нет торговли с Кремлем! ", но вопрос - где мы берем деньги на войну, на то, чтобы вооружать нашу армию, чтобы наша армия становилась еще сильнее и была способна выдержать давление российской регулярной армии?" - добавил вице-премьер.
- Напомним, перед этим Кулеба выступал за внедрение в Украине двойного гражданства , а также пересмотреть условия соглашения об ассоциации с ЕС , которое было подписано в 2014 году, чтобы "оно отвечало реалиям времени".
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