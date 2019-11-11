Премьер Польши раскритиковал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Об этом польский премьер заявил в интервью газете Financial Times , которое было опубликовано 10 ноября.
Как отметил Моравецкий, НАТО является "самым важным Альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира".
И сказал, что сомнения в том, могут ли государства-члены рассчитывать друг на друга в вопросах обороны, опасны.
"Я думаю, что сомнения президента Макрона (по коллективной обороны НАТО) могут побудить других союзников задуматься, что, возможно, именно во Франции является вопрос о ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства ", - сказал польский премьер.
По мнению Моравецкого, проблемы НАТО вытекают не из амбивалентности позиции президента США Дональда Трампа, но по отсутствию приверженности со стороны некоторых европейских членов, большинство из которых - в отличие от Польши - по-прежнему не выполняет цель Альянса, каковой являются расходы на оборону по крайней мере 2% от ВВП.
"США всегда поддерживали Европу, и если бы не помощь США, Европа не освободилась бы от немецко-фашистской оккупации", - отметил польский премьер.
На прошлой неделе активизировалась дискуссия среди союзников Альянса после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО. В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.
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