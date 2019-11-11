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Espreso.tvСпортГвардиола установил позорное достижение

Гвардиола установил позорное достижение


фото: REUTERS
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола демонстрирует самый низкий показатель набранных пунктов в карьере за 12 стартовых туров чемпионата

Об этом сообщает OptaJoe y twitter.

В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде уступил "Ливерпулю" со счетом 1: 3. Для МС поражение стало третьим в рамках национального турнира в нынешнем сезоне.

После 12-ти игр "Манчестер Сити" имеет в своем активе лишь 25 очков, что является худшим результатом в тренерской карьере испанца Хосепа Гвардиолы. Клуб идет на 4-м месте, уступая "Челси" (26 очков), "Лестеру" (26) и "Ливерпулю" (34).

За свою карьеру испанский специалист возглавлял испанскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".

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