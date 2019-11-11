Гвардиола установил позорное достижение
Об этом сообщает OptaJoe y twitter.
В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде уступил "Ливерпулю" со счетом 1: 3. Для МС поражение стало третьим в рамках национального турнира в нынешнем сезоне.
После 12-ти игр "Манчестер Сити" имеет в своем активе лишь 25 очков, что является худшим результатом в тренерской карьере испанца Хосепа Гвардиолы. Клуб идет на 4-м месте, уступая "Челси" (26 очков), "Лестеру" (26) и "Ливерпулю" (34).
За свою карьеру испанский специалист возглавлял испанскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".
25 - Man City have won 25 points from 12 Premier League games this season - the lowest ever total by a Pep Guardiola side at this stage of a top-flight campaign. Slip. #LIVMCI pic.twitter.com/d5QpYKkz6y- OptaJoe (@OptaJoe) 10 ноября 2019 г.
- 10 ноября в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле победил "Манчестер Сити".
- Напомним, 9 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" с Украинской Андрея Ярмоленко в составе проиграл "Бернли" со счетом 0: 3 .
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