"На уровне нейрохирургии": Кулеба хочет изменить соглашение об ассоциации с ЕС
Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, сообщает DW .
"Мы очень осторожно, на уровне нейрохирургии, приводим соглашение в соответствие с реальностью ... Мы не хотим разобрать соглашение на детали, а потом ее снова складывать, потому что это чрезвычайно сложный процесс с точки зрения политических рисков. Мы будем точечно подходить по проблемным вопросам и их решать ", - сказал Кулеба.
По словам Кулебы, имеющееся соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое было подписано в 2014 году, нуждается в обновлении как в экономической, так и в политической части. Также Киев предложит подписать новое дополнение, в котором речь пойдет о защите персональных данных, борьбе с коррупцией и пересечение границы, к соглашению в сфере юстиции. Это должно упростить выход украинских производителей на рынок ЕС.
Вице-премьер сообщил, что встреча представителей Украины и Европейского Союза и заседание Комитета ассоциации состоится 18-19 ноября в Брюсселе, где обсудят все аспекты торговли и возможные изменения в соглашение.
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