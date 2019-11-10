Сына Байдена хотят вызвать на слушания в Конгресс

10 ноября, 2019, 07:58

Конгрессмены от Республиканской партии планируют вызвать для публичных показаний в Конгрессе Хантера Байдена

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

Кроме сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Байдена-младшего и обличителя, личность которого только недавно стала известной, республиканцы хотят заслушать показания Александры Лачуги, американки украинского происхождения. В 2016 году она работала на Национальный комитет демократов и была приобщена к предвыборной кампании Хиллари Клинтон. По сообщениям американских СМИ, она якобы стремилась заручиться поддержкой посольства Украины в США для того, чтобы получить компромат на Дональда Трампа. В украинском дипведомстве эту информацию отрицали.

В списке республиканцев также фигурируют имена бывшего компаньона Хантера Байдена Девона Арчера, обличителя Трампа, которым оказался аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла , а также сотрудницы фирмы Fusion GPS Нелли Ор, которая выступала против Трампа и вроде "располагает информацией из украинских источников" и других лиц.

Кроме этого, законодатели от Республиканской партии хотят заслушать публичные показания "полдесятка источников", которые обличитель указал в своей жалобе, и имена которых также остаются неизвестными.

Впрочем, вызов новых свидетелей должен утвердить большинство (которое сейчас принадлежит демократам) и председатель комитета по разведке Адам Шифф.

"Поэтому неизвестно, сколько из предложенных кандидатур конце согласуют для дачи показаний", - отмечается в сообщении.