Корниенко возглавил партию "Слуга народа" вместо Разумкова

10 ноября, 2019, 13:16

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сложил полномочия руководителя партии "Слуга народа"

Его решение было поддержано однопартийцами, которые сегодня, 10 ноября 2019 года, собрались на съезде в Киеве, передает Еспресо.TV .

Читайте также: 10 фактов из жизни Дмитрия Разумкова

Вместо него во главе президентской силы теперь будет народный депутат (седьмой номер в партийном списке) и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий, сообщает РБК-Украина .

"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.

Читайте также: Команда Зе

Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.

Кроме того, Корниенко рассказал, когда "Слуга народа" разработает устав партии.

"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.

Справка

На последних президентских выборах Корниенко выполнял роль координатора команды Зеленского.

Ему 35 лет. Родился в Киеве.

Широкой общественности он известен как общественный деятель в сфере неформального образования, один из основателей и руководителей СИМ - Союза Инициативной Молодежи.

2009-го получил номинацию "Молодой тренер года".

Прежде чем пойти в большую политику Корниенко провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и третьего сектора.