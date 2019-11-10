Корниенко возглавил партию "Слуга народа" вместо Разумкова
Его решение было поддержано однопартийцами, которые сегодня, 10 ноября 2019 года, собрались на съезде в Киеве, передает Еспресо.TV .
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Вместо него во главе президентской силы теперь будет народный депутат (седьмой номер в партийном списке) и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий, сообщает РБК-Украина .
"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.
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Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.
Кроме того, Корниенко рассказал, когда "Слуга народа" разработает устав партии.
"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.
Справка
На последних президентских выборах Корниенко выполнял роль координатора команды Зеленского.
Ему 35 лет. Родился в Киеве.
Широкой общественности он известен как общественный деятель в сфере неформального образования, один из основателей и руководителей СИМ - Союза Инициативной Молодежи.
2009-го получил номинацию "Молодой тренер года".
Прежде чем пойти в большую политику Корниенко провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и третьего сектора.
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