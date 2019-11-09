Руис рассказал, чего ждет от боя с Усиком
Об этом сообщает IFL TV в YouTube.
По словам Руиса, владеющего титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), его бой с Усиком будет хорошим поединком.
"Я никого не боюсь. Я здесь, чтобы сражаться с лучшими, потому что я вижу, что мы останемся лучшими. Мой бой против Усика также будет хорошим поединком", - сказал Руис.
Американский боксер заявил, что украинец хорошо выглядел в дебютном поединке в супертяжелом весе, однако ему еще нужно прогрессировать.
"Ему все еще нужно прогрессировать для супертяжелого дивизиона, он сильно отличается от крузервейта. Усик хорошо выглядел с Уизерспуном, отлично принимал удары. Я считаю Усика очень хорошим и умелым бойцом. Он левша, хорошо двигается по рингу. Бой с ним может быть трудным для многих бойцов ", - отметил Руис, который 7 декабря проведет бой-реванш против британца Энтони Джошуа.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Руис.
- Напомним, 13 октября в Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
- 8 ноября болгарский боксер Кубрат Пулев стал главным претендентом на бой с победителем реванша между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, на встречу с которым претендовал украинец Александр Усик.
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