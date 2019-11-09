Усика лишили права на бой с победителем реванша Руис - Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports.
По данным издания, официальный претендент на титул WBO (Всемирной боксерской организации) Александр Усик не будет в следующем поединке боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) американцем Энди Руисом .
Первым в очереди на проведение поединка стал обязательный претендент по версии IBF Кубрат Пулев.
"Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии IBF обязательно будет следующим соперником чемпиона", - заявили представители болгарского боксера.
Вероятно, Усик проведет промежуточный бой в супертяжелом весе, прежде чем получит возможность сразиться за чемпионский пояс.
В 2014 году Пулев дрался за титул IBF с украинцем Владимиром Кличко и проиграл нокаутом в пятом раунде.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры .
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