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Espreso.tvСпортУсика лишили права на бой с победителем реванша Руис - Джошуа

Усика лишили права на бой с победителем реванша Руис - Джошуа


фото: forbes.com
Болгарский боксер Кубрат Пулев стал главным претендентом на бой с победителем реванша между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, на встречу с которым претендовал украинец Александр Усик

Об этом сообщает Sky Sports.

По данным издания, официальный претендент на титул WBO (Всемирной боксерской организации) Александр Усик не будет в следующем поединке боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) американцем Энди Руисом .

Первым в очереди на проведение поединка стал обязательный претендент по версии IBF Кубрат Пулев.

"Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии IBF обязательно будет следующим соперником чемпиона", - заявили представители болгарского боксера.

Вероятно, Усик проведет промежуточный бой в супертяжелом весе, прежде чем получит возможность сразиться за чемпионский пояс.

В 2014 году Пулев дрался за титул IBF с украинцем Владимиром Кличко и проиграл нокаутом в пятом раунде.

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