Демократы готовят Трампу "подарок" на Рождество, - The Hill
Об этом со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии пишет вашингтонское издание The Hill , материалы которого в основном посвящены американскому истеблишменту, передает Еспресо.TV .
" На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания с телетрансляцией по результатам их уже почти 7-недельного расследования по импичменту, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались" услуги за услугу "от Украины", - говорится в статье.
Планы провести голосование по импичменту президента в нижней палате Конгресса подтвердил член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек (Демпартия).
"Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и обдуманно, Палата представителей должна задаться целью разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести всеобщее голосование до Рождества", - отметил конгрессмен.
- Напомним, стало известно имя информатора , который доложил о разговоре с Зеленским.
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