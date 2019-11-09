Демократы готовят Трампу "подарок" на Рождество, - The Hill

9 ноября, 2019, 08:58

Демократическое большинство в Палате представителей, которое инициировало расследование по импичменту президента Трампа, планирует завершить его и провести общее голосование к рождественским праздникам, чтобы с нового года рассмотрение дела начал Сенат

Об этом со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии пишет вашингтонское издание The Hill , материалы которого в основном посвящены американскому истеблишменту, передает Еспресо.TV .

" На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания с телетрансляцией по результатам их уже почти 7-недельного расследования по импичменту, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались" услуги за услугу "от Украины", - говорится в статье.

Планы провести голосование по импичменту президента в нижней палате Конгресса подтвердил член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек (Демпартия).

"Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и обдуманно, Палата представителей должна задаться целью разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести всеобщее голосование до Рождества", - отметил конгрессмен.