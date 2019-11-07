Импичмент Трампа: Конгресс США назначил первые публичные слушания
7 ноября, 2019, 11:08
Первые публичные слушания в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа начнутся на следующей неделе
Об этом в среду, 6 ноября, заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, передает NBC News.
В среду, 13 ноября, будут заслушаны показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.
На пятницу, 15 ноября, планируется выступление бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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