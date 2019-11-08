Звезды "Барселоны" Месси и Гризманн не контактируют между собой

8 ноября, 2019, 15:48

Между нападающими Барселоны Лионелем Месси и Антуаном Гризманном не налаживается контакт, они не разговаривают друг с другом на тренировках

Об этом сообщает El Chiringuito TV в twitter.

У испанской "Барселоны" большие проблемы во внутренней ситуации в команде, в частности конфликты среди лидеров. Главные звезды клуба, нападающие француз Антуан Гризманн и аргентинец Лионель Месси не общаются на тренировках.

В СМИ появилась информация, что аргентинец якобы не хотел видеть француза в команде и выступал против его трансфера, однако сам Месси это отрицал. Гризманн тоже заявлял, что у них нормальные отношения, а общаться им сложно друг с другом из-за того, что они оба неразговорчивы по натуре.

Французский бомбардир перешел в "Барселону" этим летом из мадридского "Атлетико", но пока забил только 4 гола в 14 матчах всех турниров.