Звезды "Барселоны" Месси и Гризманн не контактируют между собой
Об этом сообщает El Chiringuito TV в twitter.
У испанской "Барселоны" большие проблемы во внутренней ситуации в команде, в частности конфликты среди лидеров. Главные звезды клуба, нападающие француз Антуан Гризманн и аргентинец Лионель Месси не общаются на тренировках.
В СМИ появилась информация, что аргентинец якобы не хотел видеть француза в команде и выступал против его трансфера, однако сам Месси это отрицал. Гризманн тоже заявлял, что у них нормальные отношения, а общаться им сложно друг с другом из-за того, что они оба неразговорчивы по натуре.
Французский бомбардир перешел в "Барселону" этим летом из мадридского "Атлетико", но пока забил только 4 гола в 14 матчах всех турниров.
"MESSI y GRIEZMANN NO HABLAN en los entrenamientos". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/thLiJDV9DW- El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 ноября 2019 г.
- 5 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграла дома в нулевую ничью с чешской "Славией".
- Ранее сообщалось, что лидер "Барселоны" Лиоенель Месси хочет видеть новым главным тренером "Барселоны" аргентинца Марсело Гальярдо.
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