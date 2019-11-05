Месси избрал нового главного тренера для "Барселоны"
5 ноября, 2019, 14:12
Лидер "Барселоны" Лиоенель Месси хочет видеть новым главным тренером "Барселоны" аргентинца Марсело Гальярдо
Об этом сообщает El Chiringuito TV .
Гальярдо, который сейчас тренирует аргентинский "Ривер Плейт", стал главным претендентом на пост тренера "Барселоны". Это произошло после того, как выбор 43-летнего специалиста из Аргентины одобрил лидер каталонского клуба Лионель Месси.
"Барселона" начала поиски нового тренера из-за недовольства уровнем игры и результатами, которые команда демонстрирует под руководством испанца Эрнесто Вальверде.
В СМИ также сообщалось, что "Барселону" может возглавить главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, но он согласится возглавить испанский клуб только после финальной части Евро-2020 летом следующего года.
- Напомним, 2 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" пропустила три гола за семь минут и сенсационно уступила "Леванте" .
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