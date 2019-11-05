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Espreso.tvСпортМесси избрал нового главного тренера для "Барселоны"

Месси избрал нового главного тренера для "Барселоны"


фото: Marca
Лидер "Барселоны" Лиоенель Месси хочет видеть новым главным тренером "Барселоны" аргентинца Марсело Гальярдо

Об этом сообщает El Chiringuito TV .

Гальярдо, который сейчас тренирует аргентинский "Ривер Плейт", стал главным претендентом на пост тренера "Барселоны". Это произошло после того, как выбор 43-летнего специалиста из Аргентины одобрил лидер каталонского клуба Лионель Месси.

"Барселона" начала поиски нового тренера из-за недовольства уровнем игры и результатами, которые команда демонстрирует под руководством испанца Эрнесто Вальверде.

В СМИ также сообщалось, что "Барселону" может возглавить главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, но он согласится возглавить испанский клуб только после финальной части Евро-2020 летом следующего года.

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