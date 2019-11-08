Иракские силовики застрелили 10 протестующих, десятки раненых

8 ноября, 2019, 17:42

Иракские силы безопасности в Багдаде застрелили по меньшей мере шесть человек во время антиправительственных протестов, десятки людей были ранены

Об этом сообщает Радио Свобода.

"По меньшей мере шесть человек были застрелены иракскими силами безопасности в Багдаде во время антиправительственных протестов в Ираке, не утихают. Полиция и медики сообщили 7 ноября, что десятки людей были ранены в столкновениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция открыла огонь по протестующим возле моста Шухада в центральной части Багдада, в результате чего были ранены не менее 35 человек. Демонстранты пытались убрать ограждение около двух мостов, ведущих на западный берег реки Тигр, и освободить доступ к укрепленной силовиками зеленой зоне, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

Стрельбу применили и против демонстрантов, устроивших многодневную сидячую забастовку в Басре - центре нефтяной промышленности страны. По меньшей мере четыре человека погибли.

Сообщается также о столкновениях и в других городах на юге Ирака, в том числе в порту Умм-Каср, куда поступает большая часть необходимых для экономики Ирака зерна, растительных масел и сахара.

Власти заявили, что восстановили 7 ноября работу нефтеперерабатывающего завода в Насирии, который заблокировали накануне протестующие.

В результате протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек.

На этом фоне президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.