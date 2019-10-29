Протесты в Ираке: погибших уже более 250

29 октября, 2019, 12:46

В результате антиправительственных протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Более 250 человек были убиты в этом месяце на демонстрациях в столице Багдаде и нескольких других городах", - говорится в сообщении.

Как сообщает Al Jazeera, только сегодня, во вторник утром, во время столкновений с силовиками погибли по меньшей мере 14 протестующих, еще более сотни человек получили ранения.

Ранее в Багдаде из-за антиправительственных протестов ввели комендантский час.

Как сообщалось, массовые протесты, вызванные безработицей и коррупцией, продолжаются в Ираке уже больше месяца, но в прошлую пятницу они резко радикализовались.

В последние дни были сожжены около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий и другие помещения. Массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ, а также шумовые гранаты.