Протесты в Ираке: президент заявил об отставке премьера и обещает досрочные выборы
Об этом сообщает Al Jazeera.
"Премьер-министр объявил, что согласился подать заявление о своей отставке, если стороны договорятся об адекватной альтернативе в контексте Конституции и закона, чтобы избежать конституционного разрыва", - сказал Салих в телевизионном обращении.
"Я лично встречаюсь и консультируюсь с различными партиями и блоками для достижения реформ в контексте закона для поддержания безопасности Ирака", - добавил он.
Салих отметил, что новый избирательный закон будет представлен парламенту на следующей неделе.
Как сообщалось, массовые протесты, вызванные безработицей и коррупцией, продолжаются в Ираке уже больше месяца, но в прошлую пятницу они резко радикализовались. Среди основных требований иракцев - решить вопрос коррупции и провести новые выборы.
В последние дни были сожжены около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий и другие помещения. Массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Вследствие антиправительственных протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек.
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