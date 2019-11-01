Протесты в Ираке: президент заявил об отставке премьера и обещает досрочные выборы

1 ноября, 2019, 18:14

Президент Ирака Бархам Салих на фоне массовых протестов в стране пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Премьер-министр объявил, что согласился подать заявление о своей отставке, если стороны договорятся об адекватной альтернативе в контексте Конституции и закона, чтобы избежать конституционного разрыва", - сказал Салих в телевизионном обращении.

"Я лично встречаюсь и консультируюсь с различными партиями и блоками для достижения реформ в контексте закона для поддержания безопасности Ирака", - добавил он.

Салих отметил, что новый избирательный закон будет представлен парламенту на следующей неделе.

Как сообщалось, массовые протесты, вызванные безработицей и коррупцией, продолжаются в Ираке уже больше месяца, но в прошлую пятницу они резко радикализовались. Среди основных требований иракцев - решить вопрос коррупции и провести новые выборы.

В последние дни были сожжены около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий и другие помещения. Массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Вследствие антиправительственных протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек.