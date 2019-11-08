Трамп готов опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским
8 ноября, 2019, 19:01
Президент США Дональд Трамп заявил, что может показать публично еще одну стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Сообщается, что Трамп говорил о разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на выборах.
"Я опубликую его, если они (демократы, - ред) захотят, не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - сказал Трамп.
- Президент Владимир Зеленский был готов публично объявить о расследование против оппонента президента США Дональда Трампа для разблокирования военной помощи Украине.
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